Мэрия с 1 февраля запустит больше общественного транспорта в Академический

С 1 февраля в Академический район, а также в микрорайоны Широкая Речка и Синие Камни будет чаще ходить общественный транспорт. Администрация Екатеринбурга планирует заключить новые муниципальные контракты, чтобы скорректировать маршруты и увеличить количество единиц транспорта в эти районы, сообщил сегодня на прямой линии глава города Алексей Орлов.

По словам мэра, в 2026 году Екатеринбург приобретет 50 новых трамваев в лизинг, а также продолжит работу по обновлению парка троллейбусов и автобусов. Переход на систему брутто-контрактов позволил частным перевозчикам приобрести 200 новых автобусов.

«По опросам мы видим, что тема транспорта уходит вниз. Хотя еще остается много вопросов, и мы только в начале пути. Все мероприятия транспортной реформы будут продолжены в 2026 году», – заявил Орлов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

