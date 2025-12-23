Власти Екатеринбурга завершат замену остановок в 2026 году

В Екатеринбурге обустроено 220 новых остановок общественного транспорта на месте снесенных киосков. В 2026 году мэрия планирует установить еще 150 современных навесов, и на этом завершит обновление остановочных комплексов. Об этом рассказал на прямой линии с жителями глава города Алексей Орлов.

«В 2025 году завершилось действие договоров на большую часть нестационарных торговых объектов. Сегодня законодательство запрещает совмещать остановочный павильон с другим объектом, есть ГОСТы. Я признаю, что были нестыковки в графиках демонтажа и установки новых навесов. Мы провели работы над ошибками и синхронизировали этот процесс», – сообщил Орлов.

Он отметил, что на загруженных маршрутах устанавливаются двойные навесы, а также остановки из четырех модулей. Кроме того, в городе появились семиметровые навесы, где может поместиться достаточно большое количество людей.

В то же время Алексей Орлов подчеркнул, что цель транспортной реформы – минимизировать время ожидания пассажиров на остановках общественного транспорта, поэтому павильоны не обязательно должны быть большими.

Екатеринбург

