На трассе Пермь-Екатеринбург полностью перекрыли движение

На трассе Р-242 из Перми в Екатеринбург полностью перекрыто движение из-за аварии. Заблокирован участок на 200 км дороги в Ачитском районе Свердловской области.
Подробности инцидента уточняются. Дорожники не прогнозируют, сколько времени уйдет, чтобы открыть движение, однако предлагают объезд через Красноуфимск, Арти и Нижние Серги, но этот маршрут значительно длиннее, к тому же дорога там хуже.
Екатеринбург, Елена Сычева
