российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 23 декабря 2025, 19:42 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

На трассе Пермь-Екатеринбург полностью перекрыли движение

Фото ГИБДД из архива

На трассе Р-242 из Перми в Екатеринбург полностью перекрыто движение из-за аварии. Заблокирован участок на 200 км дороги в Ачитском районе Свердловской области.

Подробности инцидента уточняются. Дорожники не прогнозируют, сколько времени уйдет, чтобы открыть движение, однако предлагают объезд через Красноуфимск, Арти и Нижние Серги, но этот маршрут значительно длиннее, к тому же дорога там хуже.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт,