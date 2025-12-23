На трассе Пермь-Екатеринбург полностью перекрыли движение

На трассе Р-242 из Перми в Екатеринбург полностью перекрыто движение из-за аварии. Заблокирован участок на 200 км дороги в Ачитском районе Свердловской области.



Подробности инцидента уточняются. Дорожники не прогнозируют, сколько времени уйдет, чтобы открыть движение, однако предлагают объезд через Красноуфимск, Арти и Нижние Серги, но этот маршрут значительно длиннее, к тому же дорога там хуже.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube