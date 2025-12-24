Каток на площади 1905 года на два дня закрыли из-за морозов

Каток на площади 1905 года в Екатеринбурге не будет работать два дня, 24 и 25 декабря, из-за похолодания.

Как пишет телеграм-канал катка, сильный мороз может отрицательно сказаться на состоянии льда при постоянной эксплуатации, для машин-ледозаливщиков такая погода тоже не подходит.

Организаторы сообщают, что электронные билеты можно вернуть или обменять онлайн. Информация по возврату находится в письме с заказом. Бумажные билеты можно будет вернуть или обменять в кассе начиная с 26 декабря.

Сейчас в Екатеринбурге -22 °C, к вечеру похолодает до -24°, ночью – до -28°.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube