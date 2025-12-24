Более 1 миллиона уральцев заняты на предприятиях малого и среднего бизнеса

В 2025 году в Свердловской области вновь увеличилось число граждан, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства – теперь их больше миллиона. Об этом сообщил в соцсетях губернатор Денис Паслер.

«Свердловская область традиционно входит в пятерку регионов-лидеров по показателям развития малого и среднего бизнеса и занимает первое место в УрФО по количеству занятых в МСП. На сегодняшний день эта цифра перевалила за один миллион – в сравнении с прошлым годом число предпринимателей увеличилось почти на 7%», – сообщил губернатор.

Добавим, по состоянию на 1 июля 2025 года в Свердловской области постоянно проживало 3 млн 317 тысяч 153 человека старше 18 лет. Таким образом, в малом бизнесе заняты треть свердловчан.

Екатеринбург, Елена Владимирова

