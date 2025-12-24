Екатеринбургские католики сегодня отмечают рождественский сочельник

Католики всего мира сегодня отмечают рождественский сочельник.

Приготовления к празднику начинаются утром. После богослужения верующие идут домой, где завершают уборку, заканчивают украшать ель и жилье, готовят праздничный стол. Традиционное кушанье, которое должно быть на столе в сочельник, – сочиво – особая зерновая каша, обычно с медом и фруктами.

По традиции сочельник встречают вечером в семейном кругу. Во время ужина присутствующие обмениваются облатками. Это пластинки пресного хлеба с фигурным рисунком. Отломив кусочек облатки, тот, кому ее дарят, произносит доброе пожелание. Облатки символизируют тело Христа. После ужина верующие идут на торжественную мессу.

В Екатеринбурге в римско-католическом приходе Святой Анны богослужение начнется сегодня в 19 часов с мессы, потом пройдет подготовка к рождественской лирургии, которая начнется в 21 час.

Екатеринбург, Елена Васильева

