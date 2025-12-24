Морозы скоро отступят: синоптики рассказали о погоде в новогоднюю ночь

В ближайшие два дня в Свердловской области сохранится морозная погода, но затем холода отступят.

Как сообщает Уральский гидрометцентр, 25 декабря ожидается -27…-32 °C, на севере области – сильный мороз, -40…-42°. Ночь на 26 декабря также будет морозной, но днем полярный холод начнет отступать.

Северо-восточные потоки в атмосфере в ночь на 27 декабря сменятся на северо-западные, через сутки перейдут на юго-западные – установится преимущественно умеренно морозная погода. Значительных осадков до начала следующей недели не предполагается.

По предварительному прогнозу, 31 декабря в Свердловской области ожидается небольшой снег, температура ночью -11…-16°, на севере до -22°, днем -7…-12°.

Екатеринбург, Елена Владимирова

