Уральский полпред обсудил с силовиками и спасателями безопасность новогодних праздников

Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Артём Жога провёл совещание по обеспечению общественной безопасности и правопорядка в новогодние праздники. В совещании участвовали представители власти субъектов Уральского федерального округа, правоохранительных органов, профильных структур, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе уральского полпредства.

Полпред отметил, что в новогодние каникулы и Рождество в регионах Урала и Западной Сибири будут работать порядка 1,5 тысяч мест массового пребывания людей. При проведении праздничных мероприятий необходимо обеспечить безопасность граждан на каждом из них.

«Прошу органы МВД и Росгвардии спланировать достаточное количество личного состава для обеспечения дежурств и патрулирования. При необходимости скорректировать планы расстановки сил и средств на предстоящие праздники с учётом оперативной обстановки. Органам Госавтоинспекции необходимо усилить контроль за передвижением по автодорогам внутри регионов и на межрегиональных маршрутах», – подчеркнул Артём Жога.

Он добавил, что в праздники также возрастает вероятность гибели людей на пожарах. Самыми распространёнными причинами трагедий становятся нарушение правил эксплуатации отопительного оборудования и пожарной безопасности. В зоне риска многодетные семьи, пожилые люди и малообеспеченные граждане, жители частного сектора и многоквартирных домов с низкой степенью огнестойкости. Кроме того, важно обеспечить безопасность при реализации и использовании пиротехнических изделий.

Полпред обратился к органам МЧС с просьбой провести соответствующие профилактические мероприятия, а также в течение праздников оперативно реагировать на происшествия на объектах жизнеобеспечения.

Кроме этого, Артём Жога поручил организовать взаимодействие между оперативно-дежурными службами всех органов для своевременного обмена информацией об обстановке.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube