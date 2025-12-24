В Качканаре раскрыли мошенническую схему с «мертвыми душами» льготников

Свердловская полиция раскрыла в Качканаре мошенническую схему при получении бюджетных субсидий при оказании услуг пассажирских перевозок. Подозреваемые – отец и двое его сыновей, которые фактически руководили местной транспортной компанией. Подробности рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Полицейские обнаружили преступную схему при проверке жалоб граждан. По версии следствия, в течение пяти лет перевозчик ежемесячно подавал поддельные документы для получения субсидий из бюджета на покрытие выпадающих доходов за провоз льготников. «В отчетных материалах указывались списки граждан, якобы имеющих право на льготный проезд, с целью компенсации недополученных доходов перевозчика. При этом данные сведения не соответствовали действительности, некоторые лица на момент оформления документов уже были умершими», – сообщил Горелых.

По предварительным оценкам, ущерб бюджету от действий компании может превышать 30 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело ч. 4 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой при получении выплат в особо крупном размере».

В ходе обысков в автокассах и на складах транспортной компании полицейские обнаружили и изъяли немаркированную партию алкоголя и сигарет на сумму более 2,5 миллиона рублей. По этому факту также возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ «Сбыт товаров и продукции без маркировки». Правоохранители задержали 32-летнего мужчину, который, как полагает следствие, был номинальным директором фирмы. Сейчас он под подпиской о невыезде.

Фактически же предприятие находилось под контролем одной семьи – отца и двух сыновей. Сыщики полагают, что подозреваемые могли оказывать психологическое давление и шантажировать свидетелей. Против них возбуждено еще одно уголовное дело по ч. 4 ст. 309 УК РФ «Подкуп или принуждение к даче показаний». Полицейские при силовой поддержке Росгвардии задержали главу семейства, 64-летнего мужчину, и его 41-летнего сына. Их поместили в СИЗО Нижнего Тагила по решению суда. Третий предполагаемый участник мошеннической схемы, 36-летний мужчина, находится под подпиской о невыезде.

По словам Горелых, расследование продолжается. Выявлены дополнительные преступные эпизоды: подделка официальных документов, нарушения при организации пассажирских перевозок, а также фиктивные прохождения водителями предрейсовых медицинских осмотров. В отношении подозреваемых планируется возбудить еще несколько уголовных дел.

Качканар, Ангелина Сергеева

