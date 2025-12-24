На Урале похолодает до -42°

МЧС выпустило предупреждение о непогоде в связи с сильным понижением температуры. По данным синоптиков, 25 декабря местами на территории Свердловской области ожидаются морозы до -42 градусов.

В МЧС напомнили, что в такую погоду лучше надевать многослойную одежду и не забывать про шарф – холодный воздух может спровоцировать спазм сосудов. Особенно внимательными нужно быть при поездке на автомобиле. «Отправляясь в дорогу, имейте запас топлива, положите в машину теплый плед, фонарик, запас воды и заряженный power bank», – напомнили спасатели.

Екатеринбург, Таисья Исупова

