«Наезды на пешеходов происходят ежедневно»: Госавтоинспекция бьет тревогу из-за участившихся аварий на зебрах

В крупных городах Свердловской области значительно выросло количество аварий, в которых машины сбивают детей-пешеходов. В течение 2025 года было зарегистрировано 153 таких ДТП, что на 40% выше прошлогодних показателей, сообщила на пресс-конференции начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения свердловской Госавтоинспекции Галина Кравченко. Причем почти в половине случаев виновниками аварии были водители, которые не предоставили преимущество пешеходам.

«Наезды на пешеходов у нас регистрируется ежесуточно. Это большая проблема. В следующем году будет усилен контроль за проездом пешеходных переходов, в том числе с применением комплексов фото- и видеофиксации нарушений. Работа будет проведена в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Асбесте и других городах, где зафиксирован рост подобных ДТП», – отметила Галина Кравченко.

Еще одна тревожная тенденция: под машины часто попадают дети вблизи образовательных учреждений. Статистика таких происшествий за год выросла в пять раз. Как отметила представитель ГАИ, чаще всего в таких авариях получают травмы дети 11-15 лет. В этом возрасте они уже достаточно самостоятельные и склонны повторять действия сверстников и не слушать советы взрослых. Госавтоинспекция планирует усилить профилактическую работу со школами.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

