Гаишники перешли на усиленный режим работы – число ДТП в новогодние каникулы возрастает

Свердловская Госавтоинспекция перешла на усиленный режим работы в преддверии новогодних праздников. Как показывает практика, во время зимних каникул количество ДТП возрастает – люди едут за город, в гости к родственникам и друзьям и не всегда справляются с управлением транспорта. Погодные условия, такие как снегопад и метель, также осложняют дорожную обстановку.

«В новогодние дни чаще случаются тяжкие ДТП, так как на загородных дорогах обычно выше скорости, а водители едут с семьями. За 11 месяцев 2025 года зарегистрировано 111 ДТП с детьми-пассажирами. К сожалению, шесть детей погибли. В каждом пятом случае с тяжкими последствиями дети перевозились с нарушениями: либо без автокресла, либо были непристегнутыми», – сообщила на пресс-конференции начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения свердловской Госавтоинспекции Галина Кравченко.

«В ДТП люди получают высокоэнергетические травмы. Это всегда серьезные повреждения: переломы костей, травмы головного мозга, внутренних органов. Если травмы сочетанные, это всегда тяжело лечить. К сожалению, по нашей статистике мы также видим рост числа жертв ДТП среди детей. Поэтому профилактика нарушений ПДД всегда должна стоять на первом месте. Лучше предотвратить, чем исправлять», – отметил заместитель главного врача по хирургии, врач травматолог-ортопед Детской городской клинической больницы № 9 Екатеринбурга Араик Петросян.

По словам Галины Кравченко, с 26 декабря областная Госавтоинспекция начинает профилактические рейды «Безопасная дорога», во время которых автоинспекторы будут ловить пьяных за рулем, водителей без прав и злостных нарушителей ПДД. Также патрули будут дежурить 1 января, а усиленный режим работы ГАИ продлится вплоть до конца новогодних каникул.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

© 2025, РИА «Новый День»

