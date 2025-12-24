Депутат Вихарев помог отправить на СВО фуру гуманитарной помощи

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев помог Ирбиту отправить многотонную фуру гуманитарной помощи в зону СВО.

В машине только все необходимое, что просили свердловчане – участники спецоперации. Это медикаменты, генераторы, стройматериалы, матрасы, бочки. Общественники также закупили для нужд военнослужащих два УАЗа и «Ниву», а местный молочный завод передал сгущенку и другие продукты. Отправляли и загружали фуру студенты Ирбитского политеха, глава города Николай Юдин, предприятия, неравнодушные граждане, добровольцы Волонтерского центра Алексея Вихарева. А сам депутат Алексей Вихарев совместно с руководством города профинансировал отправку фуры до места назначения.

«В Ирбите живут удивительные, добрые люди, очень дружные. Сообща мы легко решаем вопросы, особенно те, что касаются поддержки земляков, находящихся в зоне СВО. Вместе победим!» – заключил депутат, руководитель фракции «Единой России» в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев.

Напомним, ирбитчане уже не первый раз обращаются за помощью к Вихареву. В 2025 году депутат трижды содействовал в отправке фуры с гуманитарной помощью из Ирбита. А в 2024 году Алексей Вихарев высылал по просьбам прихожан местного Свято-Троицкого храма дорогостоящие запчасти для 5 мотоциклов «Урал» на СВО, помогал горожанам разобраться с пенсионными выплатами, экологией, передавал инструменты, технику и оборудование военным, подарки их детям.

В декабре 2024 года парламентарий помогал Ирбитскому мотоциклетному заводу и мотоциклу «Урал» выиграть в престижном голосовании и стать «Народным достоянием Среднего Урала».

В 2025 году в Ирбите открылся Волонтерский центр Алексея Вихарева. Также Алексей Вихарев несколько раз сам ездил в ДНР, чтобы встретиться с военнослужащими из батальона «Урал-2», которым ранее совместно с региональным правительством направил фуру с гуманитарной помощью. Единорос передал военным и жителям ДНР одежду, медикаменты, БПЛА. За время нахождения в ДНР депутат побывал в местах дислокации военных и на полигонах, организовал благоустройство общественных пространств в Тельманово, мастер-классы для местных волонтеров. Военные вручили уральскому депутату Алексею Вихареву памятную медаль Минобороны.

Участникам СВО Алексей Вихарев помогает с начала спецоперации: на личные средства закупает и отправляет технические устройства для боя, медикаменты, необходимые вещи и другую гуманитарную помощь, оказывает юридическую поддержку, сдачу крови для солдат и помощь военному госпиталю в Екатеринбурге.

