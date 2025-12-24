Провайдеры массово поднимают цены на интернет

Домашний и мобильный интернет подорожает в 2026 году. Екатеринбуржцы массово получают от операторов связи и провайдеров уведомления об увеличении стоимости услуг. «Повышение связано с ростом НДС, инфляцией и инвестициями в развитие сети», – объясняют компаниях.

Так, тарифы «Билайн» с мобильным интернетом подорожали в среднем на 11%, рассказали «Новому Дню» абоненты оператора.

Повышение цен также ждет клиентов «Ростелекома», тариф на домашний интернет подорожает на 80 рублей.

Интернет-провайдер «Планета» (принадлежит «Ростелекому») тоже меняет условия с 31 декабря. Для пользователей пакета «интернет + ТВ» услуга подорожает на 50 рублей.

По отзывам горожан, ощутимее всего подорожали услуги провайдера «Дом.ру». «Очень странно, но мне не пришло уведомление о повышении тарифов. Компания просто выставила счет за интернет на 300 рублей больше, чем было в прошлом месяце. Вот так, без предупреждения», – рассказала жительница города Татьяна. Для юридических лиц компания также повысила тарифы, причем ощутимо – на тысячу рублей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

