В каникулы будут ходить дополнительные поезда в Челябинск, Нижний Тагил и Шалю

Свердловская железная дорога назначила на праздничные и выходные дни дополнительные поезда по самым востребованным местным маршрутам.

Как сообщили в пресс-службе СвЖД, поезд Екатеринбург – Верхний Уфалей – Челябинск с 26 декабря по 11 января будет курсировать ежедневно по три раза в день. Отправление из Екатеринбурга в 08:34, 11:41, 18:07, из Челябинска – в 06:45, 13:42, 19:13.

с 31 декабря по 11 января электрички Екатеринбург-Пассажирский – Нижний Тагил будут отправляться ежедневно в 10:33 и в 19:31.

Поезд «Финист» № 7051 Екатеринбург – Шаля и № 7052 Шаля – Екатеринбург назначен дополнительно на 29, 30 и 31 декабря.

При этом отменены поезда:

– 29, 30, 31 декабря – № 7053 Екатеринбург – Кузино;

– 30, 31 декабря, 1 января – № 7054 Кузино – Екатеринбург;

– 1 января – Аэропорт Кольцово – Екатеринбург-Пассажирский – Аэропорт Кольцово;

– 4 января – № 7066 Нижний Тагил – Екатеринбург.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube