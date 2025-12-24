Из-за ДТП перекрыта трасса Екатеринбург-Тюмень

Из-за ДТП на 47 километре трассы Екатеринбург-Тюмень полностью перекрыто движение, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции. Сотрудники ГАИ работают на месте и устанавливают обстоятельства ДТП.

«Объезд места инцидента возможен по новому направлению автодороги «Обход поселка Белоярский», – сообщили в ведомстве.

Напомним, накануне из-за аварии закрывали движение на трассе Екатеринбург-Пермь. Ограничения тогда продлились 3 часа.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube