Среда, 24 декабря 2025, 17:45 мск

Из-за ДТП перекрыта трасса Екатеринбург-Тюмень

Трасса Екатеринбург-Тюмень, архив

Из-за ДТП на 47 километре трассы Екатеринбург-Тюмень полностью перекрыто движение, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции. Сотрудники ГАИ работают на месте и устанавливают обстоятельства ДТП.

«Объезд места инцидента возможен по новому направлению автодороги «Обход поселка Белоярский», – сообщили в ведомстве.

Напомним, накануне из-за аварии закрывали движение на трассе Екатеринбург-Пермь. Ограничения тогда продлились 3 часа.

Екатеринбург, Елена Сычева

