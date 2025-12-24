Электричество могут отключать при превышении норм из-за риска аварий в морозы

В поселках на Урале, которые не газифицированы и отапливаются электрокотлами, могут возникнуть аварийные ситуации, если потребители будут превышать максимальные мощности, заявленные при техприсоединении.

«Энергетики обеспокоены и обращаются к жителям с просьбой контролировать суммарную нагрузку одновременно включённых электроприборов. Для предотвращения превышения максимально разрешенной мощности и обеспечения надежного и качественного электроснабжения специалисты производят мониторинг нагрузки. При выявлении фактов сверхнормативной нагрузки на сетевое оборудование из-за превышения потребляемой мощности со стороны жителей, энергетики будут вводить ограничения через интеллектуальные приборы учета электроэнергии. Если жители будут выходить за пределы заявленной мощности, будет происходить отключение», – сообщили в пресс-службе «Россети Урал».

В компании уточнили, что после нормализации уровня нагрузки подача электроэнергии возобновится в полном объеме. «В случае, если при снижении нагрузки до допустимых величин электроснабжение дома не восстановилось, клиенту необходимо сообщить в компанию «Россети Урал» по единому номеру 8-800-220-0-220 (звонок по России бесплатный) или по короткому номеру 220 с мобильных телефонов (услуга доступна на сетях мобильных операторов связи МегаФон, МТС, Билайн, Т2)», – напомнили в компании.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube