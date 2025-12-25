В Екатеринбурге из-за мороза ограничили скорость трамваев и троллейбусов

В Екатеринбурге в связи с понижением температуры до -25°C введены временные ограничения скорости для общественного транспорта.

Как сообщает городской Дептранс, трамваи двигаются со скоростью не более 25 км/ч, троллейбусы – не более 35 км/ч.

«Ограничения направлены на снижение риска повреждения инфраструктуры и действуют до стабилизации погодных условий», – пояснили транспортники.

Сейчас в Екатеринбурге -27. Выше -20 температура воздуха поднимется только завтра утром.

Екатеринбург, Елена Владимирова

