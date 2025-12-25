Прокуратура отозвала представление на условный срок для экс-полицейского – дяди редактора «Ура.ру»

Прокуратура отозвала апелляционное представление на приговор бывшему полицейскому Андрею Карпову, который продавал оперативные сводки своему племяннику, редактору «Ура.ру» Денису Аллаярову.

«Представитель надзорного ведомства настаивал на наказании в виде реального лишения свободы. Однако впоследствии предоставление было отозвано заявителем. Таким образом, приговор Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга вступил в законную силу», – сообщили в пресс-службе областного суда.

Как уже писал «Новый День», 25 ноября Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор бывшему начальнику угрозыска отдела полиции № 10 Андрею Карпову, обвиняемому в передаче оперативных сводок журналистам за деньги. Экс-полицейский был признан виновным в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с конфискацией в доход государства суммы взятки – 120 тысяч рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

