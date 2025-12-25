Из Екатеринбурга в Москву по трассе М-12 начнет ходить автобус

С 27 декабря с Северного автовокзала Екатеринбурга начнет регулярно ходить новый автобусный маршрут № 10062 «Екатеринбург – Москва (Котельники АВ)».

Как сообщает пресс-служба автовокзала, автобус будет отправляться по субботам и воскресеньям в 22:10, прибывать на автовокзал Котельники в 16:30 по воскресеньям и понедельникам. Маршрут проходит по новой скоростной автодороге М-12, время в пути – 18 часов 20 минут. Стоимость проезда – от 4800 рублей, провоз багажа – 400 рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

