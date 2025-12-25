В -37 часть Серова осталась без отопления. Пациентов стационара эвакуируют

Сегодня утром в Серове случилась коммунальная авария, из-за которой в жилых домах и социальных объектах понизилась температура. При этом на улицах Серова сейчас стоит 37-градусный мороз.

Как сообщает местная телерадиокомпания «Канал-С», на котельной № 1 ООО «Вертикаль» сломался один из трех котлов. Возможно отключение теплоснабжения более чем в ста жилых домах.

Администрация Серовской городской больницы сообщает, что в связи с аварией было принято решение об эвакуации терапевтического отделения, расположенного по адресу: ул. Кузьмина, 38. Его пациентов перенаправят в стационар на ул. М. Горького, 73). Всего будет эвакуировано 49 пациентов.

Детские сады пока работают в штатном режиме, в группах дополнительно включают теплые полы. «Если к концу рабочего дня ситуация не стабилизируется, то будет принято решение о роспуске групп в детских садах, запитанных от котельной № 1. На месте аварии работают представители Серовской городской прокуратуры, ситуация с подачей тепла в МКД и объекты социальной инфраструктуры находится на контроле надзорного ведомства», – передает «Канал С».

Серов, Елена Владимирова

