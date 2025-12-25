российское информационное агентство 18+

Четверг, 25 декабря 2025, 12:10 мск

Мэрия Екатеринбурга начала принимать заявки на крещенские купели

Администрация Екатеринбурга уже проводит сбор заявок на согласование мест для организации купелей на православное Крещение (отмечается 19 января). Ожидается, что в крещенских купаниях примут участие более 5 тысяч человек, сообщили в пресс-службе мэрии.

На данный момент планируется обустройство к празднику семи купелей и одного чана. Большая часть их них будет расположена в Кировском районе. Поступающие заявки на организацию купелей будут рассмотрены на предмет соблюдения законодательства и правил безопасности.

Так, организаторы должны обеспечить безопасный подход и вход в прорубь: уложить нескользкий настил от обогреваемых раздевалок до купели, сделать ступени с перилами для спуска и подъема из воды. До начала праздника оборудование должно быть проверено и согласовано с сотрудниками МЧС. Толщина льда на водоеме должна составлять не менее 25 сантиметров. Территория вокруг купели должна быть освещена, а на расстоянии от 50 до 150 метров до места купания должны стоять туалетные кабинки.

На местах купаний обязательно присутствие спасателей и медиков. Договориться со службами должны организаторы, желательно за 10 дней до праздника. Также необходимо связаться с Роспотребнадзором, чтобы проверить качество воды в проруби. Исследование пробы занимает от 3 до 5 дней. Кроме того, организаторам необходимо принести заявку в администрацию Екатеринбурга.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

