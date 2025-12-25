За неделю до Нового года взлетели в цене колбаса и овощи

В последние дни 2025 года резко подорожали продукты, без которых не обходится практически ни один праздничный стол.

Как сообщает Свердловскстат, за неделю более чем на 3% дороже стала колбаса. Вареная стоит в среднем 579 рублей за килограмм, копченая – 753. Говядина поднялась в цене до 722 рублей за кило, мороженая рыба – до 371 рубля.

Но быстрее всего дорожают овощи. Огурцы выросли в цене за неделю сразу на 12% и стоят 241 рубль, картофель – на 7% (до 40 рублей), морковь – на 5,5% (47 рублей), свекла на 4,5% (до 35,3 рубля).

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube