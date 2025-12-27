Шеф назвал три непривычных ингредиента, которые сделают новогодние блюда интереснее

Россияне готовятся к Новому году. Традиционно во многих семьях на столах будут салат оливье, жареная курица и бутерброды с икрой. Все эти блюда – привычные для праздника, но и их можно изменить, добавив в каждое всего один ингредиент, чтобы лучше раскрыть вкус. Специально для «Нового Дня» шеф-повар Андрей Бескудников поделился тремя секретными сочетаниями.

Икра с перцем

Традиционный бутерброд со сливочным маслом и красной икрой – само по себе прекрасное сочетание, мягкость, сливочность масла оттеняет соленость икры, но если сверху добавить щепотку черного перца, то вкус бутерброда станет еще ярче, сбалансированнее.

Оливье с сыром

Это сочетание стало нашумевшим, благодаря Басте – в одном из шоу исполнитель рассказал, что его бабушка Галя вместо вареной картошки в салат оливье клала твердый сыр, нарезанный кубиками, а еще добавляла не только маринованные огурцы, но и свежие, а майонез смешивала со сметаной 50/50. «Это самое вкусное, что есть на земле», – сказал Баста. И эта версия салата мгновенно стала вирусной, примерно как в свое время секретный ингредиент Оленьки Рыжовой из «Служебного романа».

Курица с кофе

Запеченная в духовке курица – королева новогодних столов. Но и ее вкус можно изменить, сделав еще лучше. Во вполне традиционный маринад «мед с горчицей» добавляется 1 чайная ложка крепкого кофе, лучше эспрессо. Это придает новую ароматную, копчено-дымную, но не «химозную» ноту всему блюду.

Екатеринбург, Елена Сычева

