Мэрия утвердила список парков и скверов, претендующих на благоустройство за федеральные деньги

Администрация Екатеринбурга утвердила расширенный список зеленых территорий, которые будут претендовать на благоустройство в 2027 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». От каждого района в лонг-лист вошли три объекта.

Академический район:

– зеленая зона на бульваре Семихатова вдоль дома № 6;

– зеленая зона у Мемориала памяти на улице Феофанова;

– 2 этап 2 очереди Преображенского парка.

Верх-Исетский район:

– сквер у Драмтеатра на площади Театральной, от улицы Антона Валека до улицы Челюскинцев;

– общественная территория в границах улиц Ключевской – Пирогова – Татищева;

– сквер Авета Тертеряна.

Железнодорожный район:

– парк «Семь ключей»;

– сквер полярника Соловьева;

– сквер по улице Никонова за зданием ККТ «Космос».

Кировский район:

– Основинский парк;

– парк по улице Блюхера;

– бульвар по улице Мира, от Первомайской до Малышева.

Ленинский район:

– сквер по улице Амундсена, от Волгоградской до Академика Бардина;

– парк имени Архипова;

– сквер по улице Чапаева.

Октябрьский район:

– сквер по улице Белинского, от Куйбышева до Декабристов;

– сквер вблизи здания № 6 по улице Сажинской;

– 2 этап парка имени 50-летия Советской власти.

Орджоникидзевский район:

– бульвар по улице Культуры, от Машиностроителей до Фестивальной;

– сквер Дружбы народов;

– сквер по улице Краснофлотцев напротив дома № 7.

Чкаловский район:

– парк имени Чкалова;

– бульвар Грибоедова;

– парк «Южный» в границах улиц Шварца – Фучика.

Пока это только рекомендованный список территорий. Жители Екатеринбурга сами выбирают, какой парк или сквер вынести на голосование ФКГС. Сбор предложений пройдет с 19 января по 1 февраля 2026 года на Платформе обратной связи портала Госуслуг.

