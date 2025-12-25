Мэрия утвердила список парков и скверов, претендующих на благоустройство за федеральные деньги

Администрация Екатеринбурга утвердила расширенный список зеленых территорий, которые будут претендовать на благоустройство в 2027 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». От каждого района в лонг-лист вошли три объекта.
Академический район:
– зеленая зона на бульваре Семихатова вдоль дома № 6;
– зеленая зона у Мемориала памяти на улице Феофанова;
– 2 этап 2 очереди Преображенского парка.
Верх-Исетский район:
– сквер у Драмтеатра на площади Театральной, от улицы Антона Валека до улицы Челюскинцев;
– общественная территория в границах улиц Ключевской – Пирогова – Татищева;
– сквер Авета Тертеряна.
Железнодорожный район:
– парк «Семь ключей»;
– сквер полярника Соловьева;
– сквер по улице Никонова за зданием ККТ «Космос».
Кировский район:
– Основинский парк;
– парк по улице Блюхера;
– бульвар по улице Мира, от Первомайской до Малышева.
Ленинский район:
– сквер по улице Амундсена, от Волгоградской до Академика Бардина;
– парк имени Архипова;
– сквер по улице Чапаева.
Октябрьский район:
– сквер по улице Белинского, от Куйбышева до Декабристов;
– сквер вблизи здания № 6 по улице Сажинской;
– 2 этап парка имени 50-летия Советской власти.
Орджоникидзевский район:
– бульвар по улице Культуры, от Машиностроителей до Фестивальной;
– сквер Дружбы народов;
– сквер по улице Краснофлотцев напротив дома № 7.
Чкаловский район:
– парк имени Чкалова;
– бульвар Грибоедова;
– парк «Южный» в границах улиц Шварца – Фучика.
Пока это только рекомендованный список территорий. Жители Екатеринбурга сами выбирают, какой парк или сквер вынести на голосование ФКГС. Сбор предложений пройдет с 19 января по 1 февраля 2026 года на Платформе обратной связи портала Госуслуг.
Екатеринбург, Ангелина Сергеева
