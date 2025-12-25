Алексей Орлов обсудил с 9-летним Вовой, где разместить баскетбольную площадку

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов встретился с 9-летним горожанином Вовой, который в ноябре дозвонился на прямую линию губернатора Дениса Паслера и попросил построить в городе побольше баскетбольных площадок.

«Пригласил Вову с мамой в администрацию, чтобы вместе обсудить варианты и выбрать из них самый лучший. Решили, что расширим баскетбольное ядро в парке имени Павлика Морозова. Площадка там очень востребована. Увеличим ее площадь до 8 колец за счет мини-футбольного поля. При этом футболисты не останутся без своей игровой зоны: поле для мини-футбола перенесем на место скейт-парка, который находится в аварийном состоянии», – написал у себя в соцсетях Алексей Орлов.

Кроме этого, мэр сообщил, что в 2026 году реконструируют три площадки для игры в баскетбол и стритбол: в Академическом районе – на ул. Колокольной, 11; в Ленинском районе – на ул. Фрунзе, 93; в Чкаловском районе – на ул. Ферганской, 6.

Екатеринбург, Елена Владимирова

