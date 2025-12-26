российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 26 декабря 2025, 10:12 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

«Ее Мутко английскому учил». «Алису» высмеяли за знание иностранного

Колонка «Алиса» умеет говорить по-английски, но не знает числительных: их она произносит на русском языке, выяснили пользователи, многие делятся открытием в сети. Достаточно спросить у Алисы погоду или время. Например, время она говорит как: «It`s три часа сорок семь минут p.m.». Та же история с погодой – «minus двадцать семь degree».

Алиса на английском (ВИДЕО)

Пользователи колонки иронизируют над тем, что английский у «Алисы» пока хромает. «Ее Мутко языку учил. Лет ми спик форм май харт», – пишут в сети.

Сама колонка отвечает, что может говорить по-английски «немного» и знает базовые фразы.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Видео, Урал, Видеорепортаж, Общество, Россия,