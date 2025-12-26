«Ее Мутко английскому учил». «Алису» высмеяли за знание иностранного

Колонка «Алиса» умеет говорить по-английски, но не знает числительных: их она произносит на русском языке, выяснили пользователи, многие делятся открытием в сети. Достаточно спросить у Алисы погоду или время. Например, время она говорит как: «It`s три часа сорок семь минут p.m.». Та же история с погодой – «minus двадцать семь degree».
Пользователи колонки иронизируют над тем, что английский у «Алисы» пока хромает. «Ее Мутко языку учил. Лет ми спик форм май харт», – пишут в сети.
Сама колонка отвечает, что может говорить по-английски «немного» и знает базовые фразы.
Екатеринбург, Елена Сычева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»