В мэрию Екатеринбурга пришел работать участник СВО

В администрацию Екатеринбурга пришел на стажировку финалист программы «Управленческие кадры Урала», участник специальной военной операции Юрий Зиятов. Его главным куратором стал Алексей Орлов.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в рамках стажировки Юрий Зиятов встретился с замглавы Екатеринбурга Константином Шевченко. «Социальная сфера – сердце Екатеринбурга. Очень много вещей, с которыми мы сталкиваемся в обычной жизни, связаны именно с этим направлением. Мне кажется, Юрия Зиятова заинтересует именно эта сфера. Он занимается лыжами и готовится к соревнованиям самого высокого уровня, не оторван от реальных процессов, которые происходят в спорте. Он понимает, как создаются мероприятия. Я думаю, что это будущий руководитель сферы физической культуры и спорта», – отметил Константин Шевченко.

Юрий Зиятов в 2020 году начал военную службу по контракту. В 2022 году отправился в зону СВО, где служил в звании гвардии рядового, стрелка. Главной задачей военного и его сослуживцев было обеспечение боеприпасами товарищей, которые находились на передовой. После окончания службы Юрий устроился на работу тренером в Детско-юношескую спортивную школу «Кристалл», а через полгода стал заместителем директора учреждения.

Екатеринбург, Елена Владимирова

