Социальные выплаты на Урале проиндексировали на 4%

С 1 января 2026 года социальные выплаты свердловчанам будут проиндексированы на 4%.

Как сообщили в ДИПе, повышение коснется ежемесячных пособий на детей, выплат малоимущим семьям, пособий родителям детей-инвалидов, выплат инвалидам, получившим военные травмы, членам семей погибших при исполнении воинского долга.

Размер областного материнского капитала для семей с тремя и более детьми составит 182 493 рубля, а при рождении тройни – 272 738 рублей.

Также вырастут выплаты матерям, награжденным знаком «Материнская доблесть»: до 51 505 рублей (III степень), 103 007 рублей (II степень) и 206 016 рублей (I степень).

Екатеринбург, Елена Владимирова

