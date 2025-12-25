На севере Урала из-за коммунального ЧП введен режим повышенной готовности

В Серове Свердловской области ночью был введен режим повышенной готовности из-за коммунального ЧП: авария произошла на котельной, из-за чего трубы стали остывать в 338 многоквартирных жилых домах. ЧП затронуло порядка 16,8 тысяч человек.

«С 00.00 часов 26 декабря 2025 года в Серове вводится режим повышенной готовности. Это означает, что пункт временного размещения приведен в полную готовность, и будет готов принять жителей в случае необходимости. Информация о том, что на территории нашего округа введен режим ЧС, не соответствует действительности», – сообщил мэр Василий Сизиков.

Там уточнили, что разгерметизации системы не произошло, работают два котла из трех, поэтому в домах прохладно, но не критически. «Специалисты контролируют температурный режим и продолжают ремонт», – подчеркнул представитель местной власти.

Напомним, ночью в Серове температура воздуха опустилась до -25 градусов.

Екатеринбург, Елена Сычева

