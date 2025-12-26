«Крошка моя», «Конь» и «Царица»: какие песни уральцы поют на корпоративах

В число самых популярных песен, которые жители Свердловской области хотели бы спеть на корпоративе со своими коллегами, попали «Конь» группы «Любэ», «Царица» Анны Асти и «Крошка моя» группы «Руки вверх», выяснили специалисты платформы hh.ru в ходе опроса.

При этом 40% респондентов положительно относятся к караоке на корпоративах, 30% – равнодушны, 18% – относятся отрицательно.

Мнение жителей региона по поводу стиля музыки на празднике разделились: 35% хотели бы повеселиться на корпоративе под поп-музыку, 19% предпочли бы классическую музыку, а 16% – рок.

Кроме того, 61% опрошенных мечтают о концерте артиста вживую на корпоративе. Наиболее часто в ответах фигурировали такие исполнители, как Zivert (20%), Баста, Anna Asti, Михаил Шуфутинский (по 14%), Полина Гагарина, Artik & Asti, Ваня Дмитриенко, Xolidayboy, Macan (по 11%).

В целом же ходить на корпоративы любят далеко не все. 33% сотрудников участвуют в них регулярно, 39% посещают их время от времени, а еще 28% отказываются от участия.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube