Пятница, 26 декабря 2025, 10:13 мск

Проводка не выдержала нагрузку: в поселке сгорел дом

В поселке «Евразия» под Екатеринбургом сгорел дом. По предварительной причине, это произошло из-за перегрузки электрической системы: проводка не выдержала, когда в мороз включили слишком много отопительных приборов. К счастью, обошлось без пострадавших.

«Тушили 3 пожарных расчета из Первоуральска, приехали примерно за полчаса, на все у них ушло почти шесть часов», – рассказали соседи.

Ранее в компании «Россети Урал» предупреждали, что могут отключать энергию там, где будет зафиксировано превышение потребляемой мощности, так как это может привести к аварийным ситуациям.

Екатеринбург, Елена Сычева

