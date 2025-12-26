В Екатеринбурге загорелся крупный склад мебели (ФОТО)

Сегодня ночью в Завокзальном районе Екатеринбурга тушили крупный пожар.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, на улице Артинской горел склад мебели. Тушение пожара осложнялось угрозой распространения огня и высокой горючей загрузкой.

Вскоре пожар удалось локализовать на площади 800 кв. м. Открытое горение уже ликвидировано, проводится проливка и разборка сгоревших конструкций. Информации о пострадавших не поступало.

Для ликвидации пожара привлекались 56 человек и 20 единиц техники.

Екатеринбург, Елена Владимирова

