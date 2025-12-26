В Свердловской области установлен температурный рекорд

Арктическое вторжение на территорию Среднего Урала в этот раз было довольно резким. Как минимум в двух уральских городах были поставлены температурные рекорды из-за аномальных холодов.

В Ивделе в ночь на четверг температура воздуха опустилась до -43,9 °С. Это суточный рекорд минимальной температуры для 25 декабря. Предыдущий (-41,8 °С) был зарегистрирован в 1986 году. Кроме того, это самая низкая температура декабря с 2009 года, когда 15.12.2009 было отмечено -44,8°. А также это самая низкая температура третьей декады декабря с 31.12.1978 – в тот день в Свердловской области случилось экстремальное похолодание, во время которого большинство региональных метеостанций зафиксировали абсолютные температурные минимумы, сообщает синоптик Алексей Пулин в своем телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге».

Аномально низкая температура (-42,3°) была зафиксирована и на метеостанции Верхотурья. По некоторым данным, так же холодно в XXI веке здесь было только в январе 2015 года.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

