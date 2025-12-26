Стартовал детский творческий конкурс «Волшебная почта Академического»

В самом молодом районе Екатеринбурга в этом году вновь пройдет детская новогодняя акция «Волшебная почта Академического». Юным участникам предлагают написать письмо или нарисовать рисунок, которые смогут передать удивительное волшебство самого долгожданного и семейного праздника года. Акцию организует АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).

Дети могут проявить себя в 5 номинациях:

– «Письмо из будущего» – для тех, кто мечтает о переменах и хочет поделиться идеями, способными изменить мир;

– «Доброе сердце» – для самых трогательных историй о добрых делах, совершенных в уходящем году;

– «Творческий подход» – для незабываемого оформления письма;

– «Волшебство твоих рук» – для оригинальных рисунков;

– «Помощник Деда Мороза» – для интересных придумок, которые могут помочь людям.

В каждой номинации будет определено по четыре победителя, которые станут обладателями призов. Среди наград – подарочные сертификаты, конструкторы, настольные игры и другое. В конкурсе могут принять участие все желающие, независимо от того, являются ли они жителями района, при условии, что им еще нет 18 лет. Каждый участник может представить одну единственную работу.

Для участия в конкурсе необходимо оформить работу на листе А4 и аккуратно упаковать ее в конверт. В конверт нужно приложить отдельный лист, на котором будут указаны фамилия, имя, отчество, возраст ребенка, а также контактный номер родителя или опекуна. На самом конверте обязательно следует отметить номинацию, в которой участник принимает участие, а также вписать обратный адрес и контактный номер телефона.

Работы принимаются через «Почту Деда Мороза» в Преображенском парке, ориентир – дорожка, начинающаяся между домами по адресу: ул. Академика Сахарова, 53 и 51, напротив пруда. Письма принимаются до 15 января 2026 года, а после новогодних праздников маленьких участников ожидает праздничное мероприятие с Дедом Морозом, вручение подарков и множество творческих сюрпризов.

«Для нас важно сохранять атмосферу добрососедства и заботы, которая всегда отличала Академический район. Мы рады, что акция «Почта Деда Мороза» становится доброй традицией и объединяет жителей в преддверии Нового года», – отметил директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов.

«Почта Деда Мороза» – один из объектов новогоднего оформления Преображенского парка, который радует посетителей в преддверии праздников. В сердце Академического уже установлена 20-метровая елка, а неподалеку расположены четыре яркие фотозоны, где можно запечатлеть волшебные моменты.

