Качканарскйи ГОК инвестировал больше 420 млн рублей в обновление техники и развитие горных мощностей

Качканарский горно-обогатительный комбинат инвестировал свыше 420 млн рублей в обновление техники и развитие горных мощностей. В Главном карьере запущен рудоперегрузочный пункт на горизонте +265-го метра, введены в работу новый тяговый агрегат НП-1 и два автобуса для доставки сотрудников к рабочим местам.

В запуске новой техники приняли участие вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов, исполнительный директор ЕВРАЗ КГОК Дмитрий Рыбакин, глава города Качканара Андрей Ярославцев, сотрудники предприятия, а также студенты Качканарского горнопромышленного колледжа, которые учатся на помощников машинистов локомотива.

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе ЕВРАЗа, новый рудоперегрузочный пункт рассчитан на эксплуатацию свыше 25 лет. На объекте проложили 2 км железнодорожных путей и контактной сети, а также обновили 5 стрелочных переводов. Благодаря его запуску годовая добыча руды в Главном карьере вырастет на 5 млн тонн в год, обеспечивая поддержание объема добычи всего комбината на уровне около 60 млн тонн в год.

Локомотив НП-1 №115, состоящий из электровоза и двух моторных думпкаров, уже вышел на линию и будет задействован в вывозе горной массы и вскрыши на перерабатывающие фабрики и отвалы. Техника адаптирована для глубоких карьеров с непростым рельефом. Один тяговый агрегат вывозит состав массой более 1,7 тыс. тонн и оснащен четырьмя системами торможения для безопасности управления.

«ЕВРАЗ КГОК продолжает обновлять технику, оборудование карьеров и перерабатывающих фабрик. Мы провели серьезный капитальный ремонт агломашины №1, продолжаем замену кранов, а в 2026 году планируем закупить новые БелАЗы, экскаватор, буровой станок, мельницы, капитально отремонтировать агломашину №2 и приступить к замене электрофильтров. Все это позволит улучшить условия работы сотрудников и повысить производительность труда», – отметил Денис Новоженов.

«Запуск новой техники на ЕВРАЗ КГОК стал уже традицией. Очень символично, что в таких мероприятиях участвуют студенты колледжа, именно за ними будущее комбината и Качканара. Мы вместе с ЕВРАЗом продолжаем улучшать качество жизни в городе. В канун Нового года завершили первый этап обновления городской набережной», – сказал Андрей Ярославцев.

Качканар, Елена Васильева

