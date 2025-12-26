За год сильнее всего подорожали говядина и водка, подешевели яйца и овощи

В 2025 году в Свердловской области быстрее всего дорожали мясо и водка. Умеренно росли в цене молочные продукты. А вот куриные яйца и большинство видов овощей сейчас стоят дешевле, чем год назад.

По данным Свердловскстата, говядина с 23 декабря 2024 года по 22 декабря 2025 года выросла в цене более чем на 100 рублей – с 612 до 722 рублей за кило. Примерно так же выросла цена на водку – с 761 до 864 рублей за литр. Ощутимо подорожал сыр: с 931 до 1018 рублей.

На многие продукты цены за год поднялись в пределах 1-10%. Например, сосиски выросли в цене с 557 до 590 рублей, мороженые куры – с 216 до 225, копченая колбаса – с 716 до 753, пастеризованное молоко – с 88 до 91, пшеничный хлеб – с 109 до 122, макароны – с 130 до 133, яблоки – с 153 до 163 рублей за кило.

Ряд продуктов стал заметно дешевле. Так, после резкого подорожания и разбирательства на правительственном уровне стали дешевле куриные яйца. Год назад десяток на Урале в среднем стоил 109 рублей, сейчас – 91. Сливочное масло сейчас стоит 1138 рублей, год назад – 1200, сахар – 65 и 71 рубль соответственно.

Урожай овощей в прошлом году был не слишком богатым, и это отразилось на ценах перед зимними праздниками. Картофель стоил 52 рубля, огурцы – 272, помидоры – 273. Сейчас – 40, 241 и 221 рубль. Также более чем на 20 рублей дешевле стали бананы – 145 рублей вместо 167 год назад.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube