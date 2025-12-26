российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 26 декабря 2025, 13:42 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

На Урале появятся 9 школьных классов для будущих следователей СКР

В школах Свердловской области в ближайшие годы откроют 9 кадетских классов, реализующих программу дополнительного образования «Юный следователь». Соглашение об этом подписали руководитель СУ СКР региона Богдан Францишко, министр образования Светлана Тренихина и ректор УрГПУ Юрий Биктуганов.

Как сообщили в СУ СКР, первый такой класс уже открылся в екатеринбургской школе № 48. Офицеры ведомства рассказывают школьникам об основах профессии следователя, об отраслях и нормах права, криминалистике.

В случае успешного освоения программы дополнительного образования кадеты имеют приоритет в виде дополнительных баллов (по ЕГЭ) при поступлении в УрГЮУ.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,