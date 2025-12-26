На Урале появятся 9 школьных классов для будущих следователей СКР

В школах Свердловской области в ближайшие годы откроют 9 кадетских классов, реализующих программу дополнительного образования «Юный следователь». Соглашение об этом подписали руководитель СУ СКР региона Богдан Францишко, министр образования Светлана Тренихина и ректор УрГПУ Юрий Биктуганов.

Как сообщили в СУ СКР, первый такой класс уже открылся в екатеринбургской школе № 48. Офицеры ведомства рассказывают школьникам об основах профессии следователя, об отраслях и нормах права, криминалистике.

В случае успешного освоения программы дополнительного образования кадеты имеют приоритет в виде дополнительных баллов (по ЕГЭ) при поступлении в УрГЮУ.

Екатеринбург, Елена Владимирова

