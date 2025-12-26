По ночам в каникулы Екатеринбург будут убирать 260 единиц техники

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился, чтобы новогодние каникулы прошли безопасно, а город остался чистым.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, особое внимание уделят содержанию праздничных площадок и парковок, чистке дорог, устранению наледи с тротуаров. Для этого на улицы города по ночам будут выходить около 100 дорожных рабочих и не менее 260 единиц техники. Днем Екатеринбург будут убирать более 400 коммунальщиков и 220 машин.

Чтобы праздничные прогулки были безопасными, районные ДЭУ запасли более 9 тысяч тонн противогололедных материалов: бионорда и песка.

Твердые коммунальные отходы с контейнерных площадок в каникулы дважды в сутки будут вывозить 150 мусоровозов.

Обеспечивать безопасность жителей и гостей города на новогодних площадках будут патрули правоохранительных органов, сотрудники ЧОП и системы видеонаблюдения. Вход на самые крупные праздничные локации оборудуют пропускными пунктами, а периметр оградят и закроют для въезда машин.

Вокруг катка на площади 1905 года уже запрещена продажа алкоголя, территории у ледового городка ограничения коснутся с 30 декабря по 18 января.

