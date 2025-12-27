российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 27 декабря 2025, 08:15 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Два человека погибли на пожаре в Североуральске

Фото СУ СКР Свердловской области

Два человека погибли на пожаре вечером в пятницу, 26 декабря, в поселке Калья Североуральского округа.

Как сообщили в СУ СКР Свердловской области, тела погибших обнаружили пожарные в многоквартирном жилом доме. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Выясняются точный очаг и причина возгорания, одна из версий – неосторожное обращение с огнём, устанавливается причина смерти умерших.

Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых добавил, что опубликованные в ряде СМИ сведения, что пожар якобы произошёл на территории частного пансионата, не соответствуют действительности.

Североуральск, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,