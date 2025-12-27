Два человека погибли на пожаре в Североуральске

Два человека погибли на пожаре вечером в пятницу, 26 декабря, в поселке Калья Североуральского округа.

Как сообщили в СУ СКР Свердловской области, тела погибших обнаружили пожарные в многоквартирном жилом доме. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Выясняются точный очаг и причина возгорания, одна из версий – неосторожное обращение с огнём, устанавливается причина смерти умерших.

Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых добавил, что опубликованные в ряде СМИ сведения, что пожар якобы произошёл на территории частного пансионата, не соответствуют действительности.

Североуральск, Елена Владимирова

