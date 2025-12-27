Роспотребнадзор: предновогодние скопления людей в ТЦ – фактор риска по гриппу и ОРВИ

Большое количество покупателей в торговых центрах в предновогодние дни может быть опасно для здоровья, так как легко заразиться гриппом или ОРВИ.
В пресс-службе Свердловского управления Роспотребнадзора советуют соблюдать меры профилактики:
– выбирать не самые популярные часы для посещения магазинов;
– составить список покупок и следовать ему, чтоб минимизировать время нахождения в магазине;
– найти возможность не брать с собой на шопинг маленьких детей;
– периодически обрабатывать руки спиртосодержащим средством;
– избегать прикосновений к своему лицу;
– соблюдать социальную дистанцию в местах скопления людей;
– защищать органы дыхания.
Вернувшись домой, надо тщательно вымыть руки с мылом, промыть нос и горло. При появлении любых признаков болезни следует оставаться дома.
Екатеринбург, Елена Владимирова
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»