Роспотребнадзор: предновогодние скопления людей в ТЦ – фактор риска по гриппу и ОРВИ

Большое количество покупателей в торговых центрах в предновогодние дни может быть опасно для здоровья, так как легко заразиться гриппом или ОРВИ.

В пресс-службе Свердловского управления Роспотребнадзора советуют соблюдать меры профилактики:

– выбирать не самые популярные часы для посещения магазинов;

– составить список покупок и следовать ему, чтоб минимизировать время нахождения в магазине;

– найти возможность не брать с собой на шопинг маленьких детей;

– периодически обрабатывать руки спиртосодержащим средством;

– избегать прикосновений к своему лицу;

– соблюдать социальную дистанцию в местах скопления людей;

– защищать органы дыхания.

Вернувшись домой, надо тщательно вымыть руки с мылом, промыть нос и горло. При появлении любых признаков болезни следует оставаться дома.

Екатеринбург, Елена Владимирова

