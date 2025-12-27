Два человека погибли и один пострадал в ДТП под Режом

Два человека погибли и один получил травмы в ДТП, которое случилось сегодня в 10 часов утра на 101-м км автодороги Екатеринбург – Реж – Алапаевск.

По данным облГАИ, 52-летний водитель «Лады Гранта», двигаясь из Алапаевска в сторону Режа, не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

Погибли сам водитель и один из пассажиров, 23-летний мужчина. Второй пассажир, 22-летний молодой человек, доставлен в больницу.

Реж, Елена Владимирова

