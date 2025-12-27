российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 27 декабря 2025, 10:52 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Два человека погибли и один пострадал в ДТП под Режом

Фото пресс-службы ГАИ Свердловской области

Два человека погибли и один получил травмы в ДТП, которое случилось сегодня в 10 часов утра на 101-м км автодороги Екатеринбург – Реж – Алапаевск.

По данным облГАИ, 52-летний водитель «Лады Гранта», двигаясь из Алапаевска в сторону Режа, не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

Погибли сам водитель и один из пассажиров, 23-летний мужчина. Второй пассажир, 22-летний молодой человек, доставлен в больницу.

Реж, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,