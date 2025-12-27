В Нижнем Тагиле школьница упала в открытый люк

В Нижнем Тагиле прокуратура начала проверку по факту падения девочки-подростка в открытый канализационный люк по пути в школу.
Как сообщает пресс-служба ведомства, ЧП случилось сегодня утром около дома № 37 по ул. Орджоникидзе. 17-летняя школьница упала в люк, выбраться ей помогли прохожие.
Старшеклассницу осмотрели врачи Детской городской больницы и поставили диагноз – ушиб мягкий тканей в области правой голени.
Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего.
Нижний Тагил, Елена Владимирова
