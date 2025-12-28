На Пермском тракте в ДТП пострадали беременная женщина и 10-месячный ребенок

Сегодня около 10:20 на 341-м километре автодороги Пермь – Екатеринбург столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие.

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, водитель автомобиля Hyundai ix35 не справился с управлением и столкнулся с Chevrolet Cruze. После этого автомобиль Hyundai наехал на стоявший автомобиль Lada Largus, который от удара отбросило на стоявший рядом грузовик.

В результате ДТП пострадали водитель автомобиля Hyundai и три пассажира автомашины Lada: 10-месячный ребенок, беременная женщина и молодой мужчина. Все они доставлены в медицинские учреждения для осмотра и оказания необходимой помощи.

Первоуральск, Елена Владимирова

