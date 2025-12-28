В новогоднюю ночь местами похолодает до -25

Синоптики обновили прогноз погоды на новогоднюю ночь. Местами в Свердловской области ударят настоящие морозы.

Как сообщили в Уральском гидрометцентре, днем 29 декабря ожидается -10…-15°, на крайнем севере до -20°, днем 30 декабря – от -14 до -19°, на севере до -24°.

31 декабря днем ожидается -12…-17°, на севере области – до -23°, на крайнем юго-западе до -7°, в Екатеринбурге днем небольшой снег, -13°.

В новогоднюю ночь будет облачно, небольшой снег, ветер юго-западный, 4-9 м/с, в горах севера – 14 м/с. Температура ночью -12…-17°, на севере области – до -25.

Днем 1 января – облачно, небольшой снег, от -7 до -12°, на севере – от -14 до -19.

2 января – облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер южный, 4-9 м/с. Температура ночью -11…-16°, днем -7…-12°, на севере области ночью -18…-23°, днем -12…-17°.

