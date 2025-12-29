Больше половины уральцев никогда не получали 13-ю зарплату

Больше половины жителей Свердловской области работают в организациях, где не принято перед Новым годом платить сотрудникам 13-ю зарплату.

По итогам опроса hh.ru, получить дополнительные выплаты от руководителей перед праздниками рассчитывают только 15% респондентов. Из них 7% уверенно сообщают, что их работодатель выплачивает такую премию ежегодно и планирует сделать это в текущем году, а еще 8% указали, что выплаты носят избирательный характер и касаются только отдельных сотрудников или отделов. Каждый четвертый работник Свердловской области (24%) не смог точно ответить на вопрос, т.к. руководство компании еще не приняло решения о премировании. При этом 56% респондентов заявили, что в их компаниях просто не существует такой практики.

Значительные различия наблюдаются и между профессиональными сферами. Чаще остальных 13-ю зарплату выплачивают работникам сферы добычи сырья (21%) и специалистам в области информационных технологий (16%). Также выше среднего по выборке уровень гарантированных выплат в сфере безопасности и среди высшего и среднего менеджмента (около 13% и 12%). Реже всего такая практика встречается в розничной торговле (4%), туристическом и гостиничном бизнесе (4%), а также в автомобильном бизнесе, где ни один из опрошенных не сообщил о ежегодных выплатах.

Между тем юристы напоминают, что с юридической точки зрения такого понятия как «13-я зарплата» в Трудовом кодексе РФ вообще не существует. Речь идет о годовой премии, которая является стимулирующей выплатой, а не обязательной частью зарплаты. Она полагается только тем работникам, для которых ее выплата прямо предусмотрена законом или локальными нормативными актами организации.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube