В центре Екатеринбурга появился огромный мультимедийный новогодний шар

Сквер у часовни святой Екатерины в центре Екатеринбурга, по традиции, украсили к Новому году и Рождеству. В чашу закрытого на зиму фонтана установили пятиметровый мультимедийный елочный шар, а деревья по кругу укрыли одеялами-гирляндами с теплым светом. Украшение – подарок Фонда святой Екатерины жителям и гостям города.

«Инсталляция постоянно преображается. Каждые десять секунд на шаре появляется один из 23 праздничных узоров и поздравление с Новым годом и Рождеством Христовым», – отметили в фонде.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube