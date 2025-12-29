Пункты выдачи заказов маркетплейсов переживают новогодний бум возвратов

Пункты выдачи заказов популярных маркетплейсов в последние дни перед Новым годом переживают бум отказов от ранее выкупленных товаров. Как сообщают работники ПВЗ, речь идет в первую очередь об одежде для утренников и корпоративов. Многие покупатели практикуют подобный «фокус» уже не первый год: покупают костюмы для детей, приходят на утренники, а потом пользуются 14-дневныйм промежутком для того, чтобы вернуть одежду, которая им «не подошла», пользуясь законом о защите прав потребителей.

«Я делаю так каждый год. Зачем нам эта нарядная одежда, лишняя трата денег», – рассказала «Новому Дню» о своем опыте одна из жительниц Екатеринбурга. По ее словам, есть тонкости – «Вайлдбериз» постоянно закручивает гайки в плане возврата товара – он должен быть в идеальном состоянии, с бирками и так далее. Сейчас на ПВЗ вообще стараются возврат не принимать, отправляя покупателя общаться с продавцом через личный кабинет. И там шансы вернуть покупку почти исчезают. На «Озоне» с этим проще – иногда работников пункта выдачи не смущают даже отсутствие на одежде бирок, ценников. Товар принимается часто без осмотра, с пятнами, дырками и прочими дефектами. Этим люди и пользуются.

Сложнее всего в случае возвратов приходится продавцам. Как рассказала «Новому Дню» предприниматель Елена, в этом декабре она продала через маркетплейсы праздничные женские платья на сумму 400 тысяч рублей. К концу декабря она уже получила возврат товара на 180 тысяч. «Некоторые платья имеют явные дефекты – пятна, повреждения, они прокуренные, с отчетливым запахом духов», – пояснила Елена. По ее словам, она не только теряет деньги на возвратах, но и платит три цены площадке за логистику. Посчитав убытки этого года, говорит предпринимательница, она, скорее всего в следующем году просто будет прекращать продажу товара в начале декабря, чтобы свести к нулю возможность возврата товара после корпоратива или елки в детском саду.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube