Уралец, изуродовавший свою жену, получил 5 лет колонии

Ирбитский районный суд вынес обвинительный приговор 38-летнему мужчине, который в течение длительного времени жестоко избивал свою супругу. Здоровью женщины был причинен тяжкий вред, побои обезобразили ее лицо.

Как было установлено в суде, уралец истязал свою жену в июне и июле 2023 года на почве ревности. Кроме того в течение двух дней, 4 и 5 августа, осужденный избивал женщину ремнем с пряжкой и пластиковой трубой. Все это происходило в доме в деревне Шмакова, в автомобиле, в помещении городской больницы и во дворе дома в Ирбите. Всего женщина получила более 80 ударов.

Ирбитчанину были предъявлены обвинения по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ «Истязание», пп. «б», «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившееся в неизгладимом обезображивании лица, совершенное с особой жестокостью, издевательством и мучениями для потерпевшего, с применением предметов, используемых в качестве оружия», сообщили в прокуратуре Свердловской области.

В суде мужчина свою вину признал частично. Однако прокурор представил неоспоримые доказательства его причастности к избиению женщины. С учетом позиции гособвинителя суд назначил виновному 5,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Также осужденный должен выплатить 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

