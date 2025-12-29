Звезда «Майора Грома» приедет в Екатеринбург

Организаторы фестиваля гик-культуры «ГикКон» назвали первого хедлайнера, который выступит в 2026 году. Им станет актер Тихон Жизневский, известный по роли питерского полицейского Игоря Грома в фильмах «Майор Гром: Чумной Доктор» и «Майор Гром: Игра».

29 августа в парке Маяковского он встретится с фанатами «ГикКона», чтобы пообщаться на главной сцене, а также провести автограф-сессию.

Жизневский также известен по роли Трубадура из «Бременских музыкантов» и роли романтика Максима из блокбастера «Огонь».

Екатеринбург, Дарья Деменева

